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Названы три причины задержания британского танкера Ираном 

Lenta.ru + ещё 96 34 минуты назад
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters
Британский нефтяной танкер Stena Impero, задержанный иранскими властями в Ормузском проливе, нарушил несколько правил. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на информагентство, близкое к иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Уточняется, что судно шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, а также игнорировало предупреждения.
Помимо Stena Impero иранские силовики задержали другой британский танкер Mesdar, который шел под флагом Либерии. По каким причинам был задержан Mesdar, не сообщается.
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