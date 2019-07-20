Названы три причины задержания британского танкера Ираном

Британский нефтяной танкер Stena Impero, задержанный иранскими властями в Ормузском проливе, нарушил несколько правил. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на информагентство, близкое к иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Уточняется, что судно шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, а также игнорировало предупреждения.

Помимо Stena Impero иранские силовики задержали другой британский танкер Mesdar, который шел под флагом Либерии. По каким причинам был задержан Mesdar, не сообщается.