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Дезертир с гранатой задержан у здания Рады 

Газета.Ru + ещё 4 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, задержанным оказался 22-летний житель Полтавской области, которого разыскивали за дезертирство.
На настоящий момент, правоохранительные органы пытаются выяснить, откуда у молодого человека взялся боеприпас, и с какой целью он принес его к зданию парламента.
Уточняется, что сегодня, 19 июля, в Раде состоится встреча лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука с избирателями, а 21 июля, в воскресенье, пройдут внеочередные выборы в парламент.
В связи с этим столичная полиция перешла на усиленный режим несения службы.
Ранее сообщалось, что на родине украинского лидера Владимира Зеленского прохожие стали бросаться боевыми гранатами.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , МВД , Киев
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