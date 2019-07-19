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В «американскую мечту» перестали верить 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Представители среднего класса в США стали пессимистичнее оценивать свои экономические перспективы, чем полгода назад. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование страховой компании CUNA Mutual Group.
Большинство участников опроса посчитали свое положение относительно стабильным: они оценили свои шансы на достижение американской мечты как «3», а не «4-». Половину респондентов обеспокоила возможная рецессия. Судя по данным Allianz Life, за год число американцев, которые опасаются серьезного спада экономики, выросло на два процента (в этом году показатель составил 48 процентов, в прошлом — 46 процентов).
Больше всего возможность рецессии настораживает тех, у кого есть дети. Опрос показал, что родители более склонны идти на радикальные меры для поддержания своей финансовой стабильности: респонденты признались, что сократили пенсионные накопления, чтобы у них было больше наличных денег.
Издание напомнило, что безработица в стране приблизилась к минимальному за полвека значению и составила 3,7 процента. Однако, несмотря на рост экономических показателей, эксперты ожидают масштабное замедление.
В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил, что в стране началось возрождение «американской мечты».
«Американская мечта возрождается. Недавно мы приняли крупнейшие в истории законы о налоговых послаблениях и реформах в размере 5,5 триллиона долларов», — говорил он, выступая перед техасскими фермерами.
Весной этого года аналитики Morgan Stanley спрогнозировали ослабление американской валюты. Речь идет о циклическом замедлении в остальных странах мира, растущих рисках протекционизма и комбинации из бюджетных стимулов и жесткой монетарной политики в США
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В мире , США , Дональд Трамп , Морган Стэнли Банк , СК "Альянс"
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