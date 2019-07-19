На Украине будут кастрировать педофилов

Спикер Рады Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов. Об этом сообщает «112 Украина ».

Как отмечается, согласно законопроекту, украинское правительство также должно создать публичный регистр педофилов.

Уточняется, что химической кастрации будут подвержены педофилы, изнасиловавшие несовершеннолетние лица в возрасте до 14 лет.

По новому закону, осужденному введут антиандрогенные препараты, которые направлены на снижение либидо и сексуальной активности.

Причем кастрация не будет применяться к лицам, которые совершили преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте старше 65 лет.