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На Украине будут кастрировать педофилов 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Спикер Рады Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов. Об этом сообщает «112 Украина».
Как отмечается, согласно законопроекту, украинское правительство также должно создать публичный регистр педофилов.
Уточняется, что химической кастрации будут подвержены педофилы, изнасиловавшие несовершеннолетние лица в возрасте до 14 лет.
По новому закону, осужденному введут антиандрогенные препараты, которые направлены на снижение либидо и сексуальной активности.
Причем кастрация не будет применяться к лицам, которые совершили преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте старше 65 лет.
Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили кастрировать педофилов.
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