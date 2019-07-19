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В ОБСЕ призвали Украину освободить Вышинского 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир в очередной раз призвал украинские власти освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которому суд в Киеве продлил арест до 19 сентября.
«Ужасно, что сегодня предварительное заключение журналиста Кирилла Вышинского в Украине продлили на два месяца. Я повторяю свой призыв к властям освободить его», — написал он в Twitter.
Ранее Подольский суд Киева продлил арест Вышинскому до 19 сентября. Представители защиты журналиста впоследствии заявили о намерении обжаловать решение судебной инстанции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором продление ареста Вышинскому.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
RT на русском: последние новости
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В мире , Украина , Кирилл Вышинский , Мария Захарова , МИД , ОБСЕ , РИА Новости , Киев
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