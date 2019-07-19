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В ЛНР призвали Киев завершить разведение сил 2016 года 

РИА Новости + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Развод сил и средств на новых участках в Донбассе будет возможен только после завершения первого этапа разведения и полного выхода украинских силовиков с участков у Золотого и Петровского, заявил на брифинге министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Ранее в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.
"За то время, пока мы пытались достичь реализации этого разведения в Станице Луганской, а это два с половиной года, очень много событий произошло на тех участках, которые нам удалось развести еще в октябре 2016 года. Это Золотое в ЛНР и Петровское в ДНР. На этих участках подразделения Украины продвинулись вперед", — сказал Дейнего.
Он уточнил, что позиции ЛНР и украинских силовиков сейчас находятся на расстоянии чуть более 100 метров. По словам Дейнего, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует подобные нарушения рамочного решения украинскими силовиками.
"На сегодня у нас стоит вопрос восстановления разведения, которое уже было достигнуто в октябре 2016 года на тех участках, которые Украина практически заняла… Сейчас нужно восстановить статус-кво, убрать украинские подразделения, украинское вооружение с этих территорий, демонтировать там оборонительные сооружения. Украина должна это все убрать", — заявил Дейнего.
По его словам, только после восстановления исходного состояния, которое было по результатам разведения на этих участках, можно зафиксировать тот факт, что разведение на этих трех участках состоялось, и дальше приступить к обсуждению следующих участков.
"В этом направлении мы уже работаем, мы готовим предложения, но предложения эти могут рассматриваться только после того, как мы скажем, что да, действительно, первый этап рамочного решения выполнен обеими сторонами в полном объеме и в полном соответствии с обязательствами, принятыми 21 сентября 2016 года", — подчеркнул полпред ЛНР.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине 2 июля подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.
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Комментарии
В мире , Украина , Владислав Дейнего , ОБСЕ , Киев , Минск
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