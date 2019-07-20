Саакашвили снялся с выборов в Раду и призвал поддержать партию Зеленского

Саакашвили в Facebook призвал сторонников «Движения новых сил» поддержать партию Зеленского. По его словам, президенту надо дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам.

«Поэтому каждый процент сейчас важен. Я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые все-таки нам могут не позволить пройти в Раду, «Слуга народа» не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство», — написал Саакашвили.

Михаил Саакашвили возглавлял Одесскую область с 2015 по 2016 год. Петр Порошенко , который тогда был президентом Украины, уволил его за то, что он значительно ухудшил экономические показатели области. Через полгода Саакашвили лишили украинского гражданства, а потом выслали из страны. Зеленский своим указом вернул ему украинский паспорт.

Внеочередные выборы в Разу пройдут на Украине 21 июля. Согласно последнему опросу, который проводился в начале июля, в парламент проходят четыре партии: «Слуга народа» с 42,5%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,1%), «Европейская солидарность» Порошенко (8,1%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,6%).