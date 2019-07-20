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Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля. Об этом он сообщил в фейсбуке.
Также Саакашвили призвал сторонников голосовать на выборах за партию украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа". По его словам, он не может себе позволить, чтобы партия главы государства не добрала проценты для возможности независимо формировать правительство.
"Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам", — добавил Саакашвили.
Также он подчеркнул, что его решение сопровождалось бурной дискуссией, но он считает его правильным.
Ранее сообщалось, что Саакашвили может попасть под люстрацию на Украине.
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