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Пранкер Лексус прокомментировал ситуацию с Вышинским 

RT на русском 25 минут назад
Фото: Reuters
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, которому суд в Киеве продлил арест до 19 сентября.
По его мнению, история с Вышинским во многом похожа на историю с Надеждой Савченко, которая была приговорена в России к 22 годам по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе.
После того, как российский лидер Владимир Путин подписал указ о её помиловании, она была доставлена в Киев. В тот же день в Москву самолётом ГТК «Россия» прилетели осуждённые на Украине по обвинению в террористической деятельности граждане России Евгений Ерофеев и Александр Александров, которые также были помилованы президентом Украины.
«Если помните, всё было аналогично. Она тоже (как и Олег Сенцов. — RT) держала голодовку. Потом нам удалось её с этой голодовки снять, написав письмо с такой просьбой от имени президента Порошенко и передав через её адвоката. После чего её обменяли на наших граждан, которых украинские власти обвиняли в терроризме», — заявил Лексус.
При этом он подчеркнул, что в ситуации с Вышинским есть важное отличие.
«Вышинский, помимо российского, имеет ещё и украинское гражданство, и поэтому насильно его обменивать Зеленский не имеет права. Напомню, что Зеленский сам заявлял, что не хочет делить украинцев ни по языковому, ни по идеологическому признаку. Я считаю, что это неравнозначный обмен, но в любом случае, если диалог идёт, значит не всё потеряно», — сказал Лексус.
Ранее Юлия Мендель, пресс-секретарь Зеленского, сообщила, что в офисе главы государства предлагают освободить осуждённого за терроризм Олега Сенцова одновременно с Кириллом Вышинским.
Зеленский подтвердил, что Украина готова рассмотреть вопрос о передаче России Кирилла Вышинского в случае, если Россия освободит Олега Сенцова.
В середине июня российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили по телефону с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером и выяснили, каково его отношение к аресту в Киеве главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Запись разговора, в ходе которого пранкеры представились премьерами Украины и Армении Владимиром Гройсманом и Николом Пашиняном, опубликована на YouTube.
На вопрос, стоит ли Киеву отпустить Вышинского, Гремингер ответил, что «международное сообщество это хорошо воспримет» и что «это может многих удивить».
RT на русском: последние новости
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Комментарии
В мире , Украина , Алексей Столяров , Александр Александров , Кирилл Вышинский , Евгений Ерофеев , Олег Сенцов , Надежда Савченко , Юлия Мендель , Владимир Гройсман , Владимир Кузнецов , Томас Гремингер , Владимир Путин , ОБСЕ , РИА Новости , ВГТРК , Киев , Москва
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