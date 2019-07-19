Пранкер Лексус прокомментировал ситуацию с Вышинским

По его мнению, история с Вышинским во многом похожа на историю с Надеждой Савченко , которая была приговорена в России к 22 годам по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе.

«Если помните, всё было аналогично. Она тоже (как и Олег Сенцов. — RT) держала голодовку. Потом нам удалось её с этой голодовки снять, написав письмо с такой просьбой от имени президента Порошенко и передав через её адвоката. После чего её обменяли на наших граждан, которых украинские власти обвиняли в терроризме», — заявил Лексус.

При этом он подчеркнул, что в ситуации с Вышинским есть важное отличие.

«Вышинский, помимо российского, имеет ещё и украинское гражданство, и поэтому насильно его обменивать Зеленский не имеет права. Напомню, что Зеленский сам заявлял, что не хочет делить украинцев ни по языковому, ни по идеологическому признаку. Я считаю, что это неравнозначный обмен, но в любом случае, если диалог идёт, значит не всё потеряно», — сказал Лексус.

Ранее Юлия Мендель , пресс-секретарь Зеленского, сообщила, что в офисе главы государства предлагают освободить осуждённого за терроризм Олега Сенцова одновременно с Кириллом Вышинским.

Зеленский подтвердил, что Украина готова рассмотреть вопрос о передаче России Кирилла Вышинского в случае, если Россия освободит Олега Сенцова.

На вопрос, стоит ли Киеву отпустить Вышинского, Гремингер ответил, что «международное сообщество это хорошо воспримет» и что «это может многих удивить».