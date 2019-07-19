СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР

Причиной такого обвинения стало нарушение экономической блокады со стороны «Мотор Сич». Входящий в группу компаний «Снежнянский машиностроительный завод», расположенный на контролируемой ДНР территории, осуществлял хозяйственную деятельность с экономическими субъектами в России, на Украине и в самопровозглашенной республике. В результате в центробанк ДНР поступали налоги и другие обязательные платежи со стороны завода, что является нарушением украинского законодательства.

По данным СБУ, за 2015 год «Снежнянский машиностроительный завод» уплатил в бюджет ДНР более 32 миллионов российских рублей. Кроме того, завод обвиняют в безвозмездной передаче неких «товарно-материальных ценностей» на нужды правительства самопровозглашенной республики. Директору завода выставлено подозрение по статье о финансировании терроризма.

Ранее в июле СБУ отчиталась о разоблачении попыток российских спецслужб оказать влияние на ход парламентских выборов в стране. По данным ведомства, вмешательство осуществлялось с помощью жительницы Днепра, которая была администратором сообществ в запрещенных на Украине российских социальных сетях. Действовала она, как считают в СБУ, «за материальную выгоду», получая задания от «представителя вражеских спецслужб» в Ростове-на-Дону.