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СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Причиной такого обвинения стало нарушение экономической блокады со стороны «Мотор Сич». Входящий в группу компаний «Снежнянский машиностроительный завод», расположенный на контролируемой ДНР территории, осуществлял хозяйственную деятельность с экономическими субъектами в России, на Украине и в самопровозглашенной республике. В результате в центробанк ДНР поступали налоги и другие обязательные платежи со стороны завода, что является нарушением украинского законодательства.
По данным СБУ, за 2015 год «Снежнянский машиностроительный завод» уплатил в бюджет ДНР более 32 миллионов российских рублей. Кроме того, завод обвиняют в безвозмездной передаче неких «товарно-материальных ценностей» на нужды правительства самопровозглашенной республики. Директору завода выставлено подозрение по статье о финансировании терроризма.
Ранее в июле СБУ отчиталась о разоблачении попыток российских спецслужб оказать влияние на ход парламентских выборов в стране. По данным ведомства, вмешательство осуществлялось с помощью жительницы Днепра, которая была администратором сообществ в запрещенных на Украине российских социальных сетях. Действовала она, как считают в СБУ, «за материальную выгоду», получая задания от «представителя вражеских спецслужб» в Ростове-на-Дону.
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В мире , Украина , СБУ , Мотор Сич , Центральный банк России , РБК-Украина
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