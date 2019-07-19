Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым

"Дело не в том, будем ли мы воевать за Донбасс или даже за Крым, а в том, что мы должны быть готовой к любому варианту развития событий", — заявил чиновник.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистки о том, готов ли Зеленский отдать приказ о наступлении, Потураев выразил мнение, что сейчас этого делать нельзя.

"Это — уничтожить армию", — заявил он.

При этом советник уверен, что глава государства прикажет начать боевые действия, если это потребуется.

"Володя… Владимир Зеленский, президент Украины — человек очень решительный", — оговорился он.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.