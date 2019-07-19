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Зеленский уволил посла Украины в США 

RT на русском + ещё 4 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне.
Указ опубликован на сайте украинского лидера.
«Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединённых Штатах Америки», — говорится в документе.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко в ходе брифинга рассказал, почему в Киеве приняли решение заменить 12 послов, представляющих страну за границей.
По его словам, причина подобного решения заключается в том, что некоторые дипломаты находятся в должностях слишком долго.
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В мире , Украина , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Валерий Чалый , США
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