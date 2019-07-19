Климкин увидел в указе Путина намек на федерализацию Украины

Указ президента России об упрощении процесса предоставления российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей сочли посланием Западу о необходимости начать федерализацию Украины . Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин

По его словам, это тот аспект, который все, комментирующие указ российского президента, упускают. Он также отмечает, что «послание» направляется Западу в преддверии досрочных парламентских выборов на Украине.

«Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать по крайней мере весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния», — раскрывает Климкин суть «послания» российского лидера.

По его словам, Запад может дать согласие на российский сценарий. Украина, чтобы не допустить этого, должна укрепить взаимодействие со своими «партнерами и друзьями», представив собственную стратегию. Сделать это необходимо до того, как Москва начнет реализацию своего сценария, уточняет Климкин.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно новому документу, обратиться за выдачей российского паспорта в упрощенном порядке смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, а также удостоверение беженца либо свидетельство о предоставлении временного убежища.

Ранее Путин двумя своими указами 24 апреля и 1 мая распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (территории, фактически находящиеся под контролем самопровозглашенных республик Донбасса — прим. «Ленты.ру»), а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России. Глава государства отмечал, что мера была принята в гуманитарных целях.