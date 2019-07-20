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В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций 

РИА Новости + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Антироссийские санкции являются бесполезными, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем. Такое мнение в интервью радиостанции Deutschlandfunk высказал немецкий депутат, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
"Эффекта от этих санкций нет", — заявил Эрнст, отвечая на вопрос журналиста об эффективности санкционной политики Евросоюза в отношении России.
По его мнению, такая политика поддерживает напряженность в отношениях между странами. При этом Эрнст напомнил, что санкции наносят вред европейским компаниям, в особенности восточногерманским, а также ведут к тому, что в торговле Россия больше ориентируется на Китай.
Также депутат выразил сожаление в связи с недавними высказываниями новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о необходимости придерживаться позиции силы в вопросе антироссийских санкций.
"Я просто скажу, что не представляю себе такую политику успешной", — сказал Эрнст, добавив, что Европа, таким образом, ослабляет себя.
Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Европейские страны, США и Канада ввели антироссийские санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго.
Сейчас на Западе все чаще высказываются мнения о необходимости отменить ограничительные меры, которые больше вредят тем, кто их вводит. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Комментарии1
В мире , Политика , Бундестаг , ЕС , Еврокомиссия
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