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Украинский суд отказался освободить Вышинского 

Lenta.ru + ещё 38 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, сообщает РИА Новости.
По делу объявлен перерыв до 16 сентября.
На продлении ареста настаивало гособвинение. Защита журналиста просила освободить главного редактора портала под его личное обязательство. Сам Вышинский заявлял, что в случае изменения меры пресечения собирается продолжить профессиональную деятельность.
Кроме того, на заседании журналист вновь заявил, что протестует против какого-либо обмена и не намерен признавать свою вину. «Я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять», — передает ТАСС его слова.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что первым шагом Киева навстречу Москве должно стать освобождение Вышинского. В ответ пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что Украина готова на это только в том случае, если Россия одновременно освободит осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.
Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали на Украине в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Журналист отвергает все обвинения.
В августе 2015-го суд признал Олега Сенцова виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки, и приговорил к 20 годам строгого режима. Режиссер не признает свою вину.
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Комментарии
В мире , Украина , Кирилл Вышинский , Дмитрий Песков , Олег Сенцов , Владимир Зеленский , Юлия Мендель , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Киев
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