США ввели новые санкции против чиновников из Венесуэлы

Вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы , виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения.

"Сегодня США объявили о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, ответственных за репрессивные действия и пытки невинных граждан Венесуэлы", — написал Пенс в своем микроблоге в Twitter.

Вице-президент при этом не уточнил, против кого конкретно направлены новые санкции.