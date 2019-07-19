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США ввели новые санкции против чиновников из Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 4 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения.
"Сегодня США объявили о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, ответственных за репрессивные действия и пытки невинных граждан Венесуэлы", — написал Пенс в своем микроблоге в Twitter.
Вице-президент при этом не уточнил, против кого конкретно направлены новые санкции.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В мире , Николас Мадуро , Майк Пенс , Хуан Гуаидо , Венесуэла , США
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