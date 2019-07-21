Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную рада составила 15,27%.
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление ЦИК.
Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовали на досрочных выборах в Верховную раду Украины.
Утром 21 июля на Украине начались досрочные парламентские выборы.
В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.