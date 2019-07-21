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В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду 

RT на русском + ещё 79 29 минут назад
Фото: Reuters
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную рада составила 15,27%.
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление ЦИК.
Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовали на досрочных выборах в Верховную раду Украины.
Утром 21 июля на Украине начались досрочные парламентские выборы.
В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Александр Охрименко , Центризбирком России , Верховная Рада
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