Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию 

Пиццерия в украинских Черновцах разместила на дверях наклейки с изображением свиньи, выкрашенной в цвета российского флага, пишет Страна.ua.
В пиццерии пояснили, что наклейки означают нежелание администрации обслуживать русскоязычных посетителей.
По словам администратора, в заведение часть заходят «пророссийски настроенные» люди, которые не хотят общаться на украинском или английском языках, а персонал пиццерии принципиально не говорит по-русски.
«Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению», — сказал собеседник издания.
Выпускник Черновицкого мединститута, глава Союза православных братств Украины Валентин Лукияник рассказал, что регион всегда был многонациональным: в Черновцах проживают украинцы, румыны, молдаване, евреи, русские, а русский язык всегда был языком межнационального общения.
По его словам, местные националисты автоматически причисляют к «пророссийски настроенным» всех граждан, не признающих насильственную украинизацию.
«Вероятно, собственники данного пиццерийного общепита считают людей с принципиальной политической позицией, настроенных на дружбу, а не вражду с Россией — свиньями, что многое говорит о самих владельцах этого сомнительного заведения», — заявил Лукияник.