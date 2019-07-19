Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию

Пиццерия в украинских Черновцах разместила на дверях наклейки с изображением свиньи, выкрашенной в цвета российского флага, пишет Страна.ua.

В пиццерии пояснили, что наклейки означают нежелание администрации обслуживать русскоязычных посетителей.

По словам администратора, в заведение часть заходят «пророссийски настроенные» люди, которые не хотят общаться на украинском или английском языках, а персонал пиццерии принципиально не говорит по-русски.

«Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению», — сказал собеседник издания.

Выпускник Черновицкого мединститута, глава Союза православных братств Украины Валентин Лукияник рассказал, что регион всегда был многонациональным: в Черновцах проживают украинцы, румыны, молдаване, евреи, русские, а русский язык всегда был языком межнационального общения.

По его словам, местные националисты автоматически причисляют к «пророссийски настроенным» всех граждан, не признающих насильственную украинизацию.