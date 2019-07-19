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Три британских министра уйдут вслед за Мэй 

News.ru + ещё 1 18 минут назад
Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com
Три члена британского кабинета министров планируют подать в отставку до вступления в должность следующего премьер-министра страны.
Такое намерение высказали министр юстиции Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаймонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, сообщают источники The Times.
Как ранее писал News.ru, необходимость вывести Великобританию из ЕС без соглашения с Брюсселем может потребовать приостановки работы парламента Великобритании. Такую вероятность не исключил лидер гонки за кресло британского премьера, экс-глава Форин-офиса Борис Джонсон.
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В мире , Европа , Борис Джонсон , ЕС , Газета The Times
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