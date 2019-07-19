Три британских министра уйдут вслед за Мэй

Три члена британского кабинета министров планируют подать в отставку до вступления в должность следующего премьер-министра страны.

Такое намерение высказали министр юстиции Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаймонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, сообщают источники The Times.