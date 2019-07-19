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В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
Санкции должны коснуться «высокопоставленных сотрудников ФСБ и их ближайшего окружения». Речь идет о 24 представителях ведомства, передает ТАСС.
В Конгрессе считают, что санкции должны сохранять силу, пока Москва «не освободит 24 украинских моряка и три корабля».
Конгрессмены утверждают, что Россия якобы «усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире». По их словам, «международное сообщество не должно оставаться в стороне».
В марте под санкции попали глава пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин, сотрудник ФСБ Руслан Ромашкин и еще один человек без указания должности.
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В мире , США , Санкции , Керченский пролив , Сергей Станкевич , Руслан Ромашкин , ФСБ , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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