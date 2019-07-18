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Волкер считает выдачу паспортов России жителям Украины противоречащей минским соглашениям 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер назвал решение об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины противоречащим духу Минских соглашений. Такое утверждение он разместил в четверг на своей странице в сети "Твиттер".
"Выдача российских паспортов гражданам Украины открыто противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу усилия по восстановлению мира для граждан Украины", — заявил он.
Президент России Владимир Путин 17 июля своим указом увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. По документу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (то есть Донецкой и Луганской народных республиках), но и жители этих областей в целом".
В настоящее время украинское законодательство не признает наличие иностранного гражданства у украинцев, а добровольное получение гражданства другой страны является основанием для лишения паспорта Украины. В то же время прямой запрет иметь гражданство иного государства распространяется только для государственных служащих. На практике многие представители национальных меньшинств в последние годы охотно получали паспорта других стран. Особенно много жителей страны получили в последнее время гражданство РФ.
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Комментарии
В мире , Украина , Курт Волкер , Владимир Путин
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