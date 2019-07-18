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Для Порошенко не нашли места в зале Европарламента 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Reuters
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает "Страна.ua".
Защита Порошенко оправдалась за прогулянный им допрос
17 июля Порошенко не пришел на допрос в Киеве, сославшись на то, что в Страсбурге он встречается с новоизбранными членами Европарламента. Однако издание опубликовало фото, где видно, что Порошенко не пустили в основной зал заседаний Европейского парламента. Вместо этого бывший украинский лидер сидит на балконе, слушая трансляцию в наушниках.
Ранее секс-скандал разразился в партии Порошенко перед выборами в Раду.
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В мире , Украина
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