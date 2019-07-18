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Трамп уточнил, что США изучают возможность санкций против Турции 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон всё же рассматривает санкции против Анкары за покупку С-400, однако пока не принял решение.
«Мы рассматриваем это (санкции. — RT). Посмотрим, что будем делать. Ещё об этом не объявляли», — цитирует Трампа ТАСС.
Как подчеркнул президент, предыдущая администрация Белого дома «совершила очень крупные ошибки применительно к Турции», а вопрос санкций изучается.
Ранее американский лидер сказал, что пока не намерен вводить санкции против Турции.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.
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В мире , Оружие , США , Эдуард Лозанский , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Анкара , Турция
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