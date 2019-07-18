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Дочь первого президента Узбекистана увезли из тюрьмы на скорой 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова была вывезена из колонии общего режима, где она содержится, на машине скорой помощи. Об этом на своей странице в Twitter сообщил ее адвокат Грегуар Манжа.
По его словам, на протяжении шести часов он ждал свидания со своей клиенткой на проходной женской колонии общего режима № 21 Зангиатинского района Ташкентской области. В конечном итоге встречу так и не разрешили, при этом, пока он ждал, территорию колонии покинули несколько карет скорой помощи.
Ссылаясь на надежный источник, Манжа утверждает, что в одном из автомобилей находилась Каримова. Какими-либо подробностями о ее состоянии адвокат не располагает. В то же время, по его информации, в колонии Каримовой за последние несколько недель скончались «по крайней мере две женщины».
В июле 2017 года на сайте Генпрокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
В декабре того же года Каримову осудили еще на 10 лет, но через полгода изменили наказание на пять лет ограничения свободы. Ей запрещалось покидать жилище, а также пользоваться средствами связи, однако через несколько месяцев она начала игнорировать требования приставов.
В начале 2019-го ее перевели в колонию общего режима «в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания».
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Комментарии
В мире , Происшествия , Гульнара Каримова , ФСИН , Узбекистан
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