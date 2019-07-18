США ввели санкции против четырех иракцев на основании акта Магнитского

Власти США ввели санкции в отношении четырех граждан Ирака на основании Глобального акта Магнитского, который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека. Об этом сообщило в четверг Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Так называемый Глобальный акт Магнитского является частью закона о финансировании и направлениях политики Министерства обороны США на 2017 финансовый год. Этот акт позволяет президенту США ввести санкции против любого иностранного гражданина, который "несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека". Кроме того, под санкции подпадают должностные лица, которые "осуществляют незаконную деятельность".

Действие закона рассчитано на шесть лет, однако введенные за это время ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением президента США.