На Украине поймали агента ФСБ

По информации украинских силовиков, задержанный житель города Кременчуг Полтавской области с 2016 года по настоящее время занимался передачей сведений российской спецслужбе. Какой характер носила передаваемая им информация и кем именно работал задержанный, не уточняется.

В украинской Генпрокуратуре утверждают, что его цель заключалась в «нанесении вреда суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, экономической и информационной безопасности Украины».

За эти действия, утверждают в ведомстве, задержанный получал денежное вознаграждение. Это подтверждается найденными у него в квартире «полученными преступным путем» деньгами: девять тысяч долларов (567 тысяч рублей) и 4900 российских рублей. Также в ходе обысков у него были изъяты «предметы преступной деятельности».

Задержанного подозревают в госизмене. В настоящий момент он ожидает избрания судом меры пресечения.

Ранее в июле СБУ отчиталась о разоблачении попыток российских спецслужб оказать влияние на ход парламентских выборов в стране. По данным ведомства, вмешательство осуществлялось с помощью жительницы Днепра, которая была администратором сообществ в запрещенных на Украине российских социальных сетях. Действовала она, как считают в СБУ, «за материальную выгоду», получая задания от «представителя вражеских спецслужб» в Ростове-на-Дону.