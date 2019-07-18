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На Украине поймали агента ФСБ 

Lenta.ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: Reuters
На Украине усилиями Военной прокуратуры и Службы безопасности (СБУ) страны был задержан работавший на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России агент. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».
По информации украинских силовиков, задержанный житель города Кременчуг Полтавской области с 2016 года по настоящее время занимался передачей сведений российской спецслужбе. Какой характер носила передаваемая им информация и кем именно работал задержанный, не уточняется.
В украинской Генпрокуратуре утверждают, что его цель заключалась в «нанесении вреда суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, экономической и информационной безопасности Украины».
За эти действия, утверждают в ведомстве, задержанный получал денежное вознаграждение. Это подтверждается найденными у него в квартире «полученными преступным путем» деньгами: девять тысяч долларов (567 тысяч рублей) и 4900 российских рублей. Также в ходе обысков у него были изъяты «предметы преступной деятельности».
Задержанного подозревают в госизмене. В настоящий момент он ожидает избрания судом меры пресечения.
Ранее в июле СБУ отчиталась о разоблачении попыток российских спецслужб оказать влияние на ход парламентских выборов в стране. По данным ведомства, вмешательство осуществлялось с помощью жительницы Днепра, которая была администратором сообществ в запрещенных на Украине российских социальных сетях. Действовала она, как считают в СБУ, «за материальную выгоду», получая задания от «представителя вражеских спецслужб» в Ростове-на-Дону.
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В мире , Украина , ФСБ , СБУ , Интерфакс , Кременчуг
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