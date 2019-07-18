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Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России 

Газета.Ru + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России. Об этом пишет РИА "Новости".
По ее словам, Россия настроена враждебно к странам Запада и пытается как можно сильнее разделить Европу.
Фон дер Ляйен заявила, что исходя из позиции силы, ЕК должна сохранять санкции и в то же время предлагать диалог.
Он также отметила, что США и ЕС должны объединиться против общих врагов, а не бороться с ними отдельно друг от друга.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с назначением главой ЕК.
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В мире , Европа , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости
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