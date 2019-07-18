Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России . Об этом пишет РИА "Новости".

По ее словам, Россия настроена враждебно к странам Запада и пытается как можно сильнее разделить Европу.

Фон дер Ляйен заявила, что исходя из позиции силы, ЕК должна сохранять санкции и в то же время предлагать диалог.

Он также отметила, что США и ЕС должны объединиться против общих врагов, а не бороться с ними отдельно друг от друга.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с назначением главой ЕК.