Зеленский на английском попросил инвестировать в «страну свободы»

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение на английском языке к представителям иностранного бизнеса с призывом инвестировать в страну. Видео размещено на странице политика в Facebook.

На записи Зеленский перечисляет инвестиционные преимущества Украины, в том числе ее географическое положение и большое население.

«Это позволит вам делать деньги как на Украине, так и за ее пределами», — поясняет он.

По словам президента, его команда проведет все необходимые реформы, которые сделают его страну привлекательной для бизнеса.

«Но изменения требуют времени», — добавил он.

В то же время глава государства призвал иностранных бизнесменов вложиться в развитие Украины уже сейчас, потому что, когда необходимые условия будут созданы, привлекательные и прибыльные отрасли украинской экономики уже «будут заняты кем-то другим». Он заверил, что его команда и лично он будут защищать интересы каждого иностранного инвестора, потому что «их успех — это успех Украины».

Зеленский пообещал, что при нем страна станет одной из самых быстрорастущих развивающихся экономик Европы, и поприветствовал иностранных инвесторов в «стране свободы». В посте он также написал, что проживающие за рубежом украинцы должны распространять это видео, чтобы иностранный бизнес «отверг сомнения и начал инвестировать в Украину».