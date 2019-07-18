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Зеленский на английском попросил инвестировать в «страну свободы» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: EPA-EFE / LUDOVIC MARIN
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение на английском языке к представителям иностранного бизнеса с призывом инвестировать в страну. Видео размещено на странице политика в Facebook.
На записи Зеленский перечисляет инвестиционные преимущества Украины, в том числе ее географическое положение и большое население.
«Это позволит вам делать деньги как на Украине, так и за ее пределами», — поясняет он.
По словам президента, его команда проведет все необходимые реформы, которые сделают его страну привлекательной для бизнеса.
«Но изменения требуют времени», — добавил он.
В то же время глава государства призвал иностранных бизнесменов вложиться в развитие Украины уже сейчас, потому что, когда необходимые условия будут созданы, привлекательные и прибыльные отрасли украинской экономики уже «будут заняты кем-то другим». Он заверил, что его команда и лично он будут защищать интересы каждого иностранного инвестора, потому что «их успех — это успех Украины».
Зеленский пообещал, что при нем страна станет одной из самых быстрорастущих развивающихся экономик Европы, и поприветствовал иностранных инвесторов в «стране свободы». В посте он также написал, что проживающие за рубежом украинцы должны распространять это видео, чтобы иностранный бизнес «отверг сомнения и начал инвестировать в Украину».
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Комментарии4
В мире , Украина , Владимир Зеленский
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