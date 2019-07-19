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Зеленский проведет встречу с силовиками без генпрокурора 

Lenta.ru + ещё 12 40 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководителями всех силовых структур, кроме генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в Офисе президента.
На встрече будут обсуждаться вопросы антикоррупционной политики в стране.
По словам собеседника издания, Луценко не был приглашен, поскольку команда украинского лидера считает, что генпрокурор ведет «антигосударственную деятельность». Его обвиняют в саботаже расследований уголовных дел, которые возбудили в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и его окружения.
Ранее сообщалось о том, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло 11 уголовных производств против Порошенко и приближенных к нему чиновников. Бывшего президента обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства. Юрий Луценко назвал выдвинутые против Порошенко обвинения «попытками переписать историю».
В июне Зеленский внес представление об увольнении генпрокурора. По словам украинского лидера, основанием стало отсутствие у Луценко юридического образования и процессуального опыта. Президент Украины просил его покинуть свою должность еще во время инаугурационной речи 20 мая. Однако позже глава надзорного ведомства заявил, что намерен остаться на своем посту, чтобы пресечь попытки выставить прошлую власть в стране преступниками.
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Комментарии
В мире , Украина , Выборы на Украине , Юрий Луценко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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