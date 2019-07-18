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Прожившие вместе более 70 лет супруги умерли в один день 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: @CNN/ Lenta.ru
Муж и жена из штата Джорджия прожили в браке 71 год и умерли в один день, пишет Metro.
Герберт Делейгл встретил Мэрилин Фрэнсис в 1947 году в кафе, где она работала официанткой. Позднее он признался, что заходил туда, только чтобы увидеть ее. По его словам, он не мог оторвать от девушки глаз и однажды все-таки решился пригласить ее на свидание в кинотеатр.
Через год они решили сыграть свадьбу. Церемония чуть не сорвалась, потому что пара опоздала на час.
Супруги Делейгл умерли в больнице с разницей в 12 часов. У них осталось шестеро детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука. Психиатр Мэтью Лорбор считает, что причиной смерти Мэрилин стала кардиомиопатия такоцубо или "синдром разбитого сердца". Болезнь приводит к снижению сократимости миокарда (сердечной мышцы) и может быть вызвана сильным стрессом, например, кончиной любимого человека.
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