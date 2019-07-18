Антонов: США развязали визовую войну против российских дипломатов

Анатолий Антонов. Американская сторона развязала против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России , заявил журналистам посол РФ в США

Он напомнил, что в апреле 2018 года 60 российских дипломатов и члены их семей — всего около 200 человек — были высланы из США.

"С того времени, когда российские дипломаты были вынуждены уехать из США, американская сторона развязала против нас визовую войну", — сказал Антонов.

"Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава. Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу", — сказал посол.

"Это решение американской стороны, хотя я твердо убежден, что наши коллеги в американском посольстве в Москве, равно как и мы, испытывают проблемы", — добавил Антонов.

По его словам, ограничения коснулись учителей, поваров, садовников, водителей. Антонов сообщил, что несколько раз обращался в госдепартамент , "предлагал различного рода развязки", в частности, вывести административно-технический персонал из системы "разменов".

В ответ от него требовали выдать визы американским сотрудникам, а ситуацию с российскими сотрудниками обещали рассмотреть не раньше осени. Он подчеркнул, что слово в этом вопросе в американской стороной.

"Мы заинтересованы в нормальных, прагматичных отношениях с США, в нормальной ситуации в области визовых проблем… Мы готовы завтра начать выдавать визы американским учителям, но можем ли рассчитывать на взаимность с американской стороны? Никакого ответа нет", — сказал посол.

Антонов назвал ложной статью в New York Times, в которой говорилось, что американским учителям в англо-русской школе отказали в визах.

"Ни одного отказа сделано не было", — сказал Антонов.

По его словам, такого рода статьи — давление и выламывание рук.

"Это нечестно, некорректно, и вряд ли политика нажима на российскую сторону даст какие-то результаты", — сказал Антонов.

По его словам, и для российских, и для американских дипломатов неопределенность с прибытием административно-технического состава создает трудности в работе.