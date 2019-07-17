Пыточной Мариуполя займутся в Бундестаге

Депутат бундестага Вальдемар Хердт возьмет под контроль вопрос пыточной в Мариуполе . Об этом политик сообщил «360». Ранее в СМИ появились детали существования тайной тюрьмы на территории Мариупольского аэропорта. Ее организовали украинские националисты пять лет назад.

Книжная полка

Судя по рассказам выживших, а также — документам, там пытали несогласных с политикой новой власти. Сотрудники РИА «Новости» заявили, что нашли доказательства существования секретной тюрьмы полка «Азов» в аэропорту Мариуполя. Заключенных там называли книгами, а само заведение — библиотекой. Тюрьма появилась в 2014 году и работала минимум два года.

Происходящее там зафиксировала и Мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине . За два года она написала о 16 случаях, когда людей задерживали на территории аэропорта. Всего за последние пять лет миссии стало известно о сотнях случаев нарушения прав человека на Украине.

Журналисты опубликовали рассказы тех, кто выжил после истязаний электричеством, бензопилой, а также после ночей, проведенных в яме с трупами. Погибшие же официально считаются пропавшими без вести. По словам заключенных, их сотни.

Бундестаг проверит

Нарушение прав человека, пытки и издевательства не оставили равнодушными немецких парламентариев. На личный контроль вопрос о пыточной в Мариуполе взял депутат бундестага Вальдемар Гердт. Об этом он сообщил «360».

«Я попрошу своих коллег оценить и проверить эту информацию. Мы попробуем также пособирать данные по своим каналам. Об этом должны знать, — заявил Гердт. — Если эти материалы действительно достоверные и легальные, то мы с удовольствием возьмемся за эту тему».

Гердт отметил, что его партия «Альтернатива для Германии» создала свою комиссию по защите прав человека. Уже есть первая площадка для дискуссий.

«Немцев до сих пор за что только не подтаскивают к ответственности. Я думаю, более важно поддержать тех, кто попал в сложную ситуацию сейчас, чтобы такого не случалось впредь, — отметил депутат. — У нас сейчас каникулы до сентября, но мы какую-то позицию по крайней мере у себя в офисе до этого времени отработаем».

В Италии тоже против

Экс-депутат Европарламента , итальянский политик Джульетто Кьеза назвал ситуацию с «библиотекой» крайне серьезной. Он отметил, что это результат работы секретных служб. По мнению собеседника «360», в данном случае с произошедшим должны разбираться и дипломаты, и Интерпол , и службы безопасности отдельных государств в Европе.

«Это очень серьезные вещи. Но надо понимать, какие службы связаны с этим всем. Это ведь не только Украина. Конечно, она задействована в этом деле. Но не только лишь она», — отметил экс-депутат.

Он считает, что относительно спокойная обстановка, сложившаяся в последние 1,5 года в Европе, не устраивает силы НАТО , которые и работают над усилением напряженности в ЕС