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Лукашенко пообещал вернуться на Валаам с топором и косой 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Об этом он сказал в беседе со священнослужителями российского монастыря, видеозапись их разговора опубликована в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.
По словам Лукашенко, поездка на Валаам с сельскохозяйственными инструментами необходима для того, чтобы посмотреть, как там ведется хозяйство. Священники в ответ заявили, что будут рады видеть белорусского лидера. Кроме того, Лукашенко, указывая на своего российского коллегу Владимира Путина, отметил, что рад тому, что «первый раз приехал сюда в окружении своего друга».
Белорусский президент находится в России с рабочим визитом. Среду, 17 июля, лидеры двух стран проводят на Валааме, где общаются в неформальной обстановке. Вечером они вернутся в Санкт-Петербург и 18 июля примут участие в форуме регионов России и Белоруссии.
На Валааме Лукашенко и Путин осмотрели территорию монастыря и посетили основной храм монастырского комплекса. Президента Белоруссии в поездке сопровождает его сын Николай Лукашенко, они вместе зажгли свечи у иконы Валаамской Божьей Матери.
Во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря российский лидер перекрестился перед тем, как приложиться к мощам, в то время как Лукашенко не стал этого делать.
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Комментарии1
В мире , СНГ , Николай Лукашенко , Ольга Скабеева , Владимир Путин
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