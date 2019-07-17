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Лукашенко пришел с Путиным в монастырь и не перекрестился 

Lenta.ru 36 минут назад
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Видео их визита опубликовано в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
На записи видно, что российский лидер перекрестился перед тем, как приложиться к мощам, в то время как Лукашенко не стал этого делать.
Белорусский президент находится в России с рабочим визитом. Среду, 17 июля, лидеры двух стран проводят на Валааме, где общаются в неформальной обстановке. Вечером они вернутся в Санкт-Петербург и 18 июля примут участие в форуме регионов России и Белоруссии.
30 июня Путин и Лукашенко уже проводили неформальную встречу в резиденции «Заславль» в Минской области. Местом проведения была выбрана беседка, подаренная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон.
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