На Украине заявили об аресте счетов партии Порошенко

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

При этом он уточнил, что сумма на счету небольшая, но для него это дело принципа.

«Исполнительная служба арестовала счета «Европейской солидарности» Порошенко (БПП) в рамках выигранного мной иска о защите чести и деловой репутации. Сумма небольшая, всего 3,5 тыс. гривен, но дело принципа», — написал он приложив к посту ссылку на соответствующий документ.

По словам Портнова, следующим шагом станет принудительное перечисление средств партии Порошенко на его личный счёт.

Ранее сообщалось, что Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.