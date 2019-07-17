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На Украине заявили об аресте счетов партии Порошенко 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Экс-замглавы администрации украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что Исполнительная служба Украины арестовала банковские счета партии «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
При этом он уточнил, что сумма на счету небольшая, но для него это дело принципа.
«Исполнительная служба арестовала счета «Европейской солидарности» Порошенко (БПП) в рамках выигранного мной иска о защите чести и деловой репутации. Сумма небольшая, всего 3,5 тыс. гривен, но дело принципа», — написал он приложив к посту ссылку на соответствующий документ.
По словам Портнова, следующим шагом станет принудительное перечисление средств партии Порошенко на его личный счёт.
Ранее сообщалось, что Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
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В мире , Украина , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Петр Порошенко
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