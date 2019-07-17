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Швейцарская деревня устроила распродажу домов по 60 рублей 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: gambarogno
Муниципалитет горной деревни Монти Щага (Monti Sciaga), расположенной в италоязычном швейцарском кантоне Тичино, объявил о продаже местной недвижимости по символической стоимости. Об этом сообщает Daily Mail.
Обветшавшие дома в рустикальном стиле, который подразумевает грубую каменную отделку нижних этажей, продаются по цене в один швейцарский франк (около 63,5 рублей). Деревня находится на лугу в горах совсем рядом с границей Италии и располагает выдающимися видовыми характеристиками — из окон большинства домов видно озеро Лаго-Маджоре. Будущие жители деревни смогут быстро добраться до Милана и озера Комо, уточняет издание.
Дома находятся в полузапущенном состоянии, некоторые из них разрушены почти полностью, некоторые находятся в большей сохранности. При этом, как подчеркивают в муниципалитете, все постройки подключены к водопроводу. Покупка домов за один франк возможна при условии обязательной реставрации построек в соответствии с местными законами.
Подобная практика продажи разрушающихся объектов исторической недвижимости по символической стоимости, но с условием восстановления, широко распространена в Европе. Так, в 2019 году о подобных распродажах объявляли в итальянском городе Муссомели и в эстонском Кохтла-Ярве.
В России с 2012 года действует похожая программа предоставления исторических усадеб в аренду на 49 лет по ставке один рубль за один квадратный метр.
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Комментарии
В мире , Италия , Монти
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