США испугались «агента Бутиной» в Госдепе

Изначально предполагалось, что американскую делегацию в Женеве возглавит Томпсон, которая занимает должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Однако госсекретарь Майк Помпео всерьез обеспокоился после появившейся информации о ее дружбе с бойфрендом Бутиной Полом Эриксоном и решил заменить ее на другого своего заместителя Джона Салливана

Ранее сообщалось, что Томпсон и ее муж находились в дружеских отношениях с бойфрендом осужденной россиянки Марии Бутиной Полом Эриксоном. Бутина присутствовала на свадьбе Томпсон с ее мужем Джиллианом, а Эриксон вел церемонию. Томпсон не сообщала о дружбе с Эриксоном ни Конгрессу, ни начальству во время утверждения на свой пост.