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США испугались «агента Бутиной» в Госдепе 

Lenta.ru + ещё 1 35 минут назад
Фото: globallookpress.com
США решили сменить главу своей делегации на переговорах с Россией по ядерной тематике Андреа Томпсон из-за ее близости с осужденной россиянкой Марией Бутиной. Об этом сообщает издание Politico.
Изначально предполагалось, что американскую делегацию в Женеве возглавит Томпсон, которая занимает должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Однако госсекретарь Майк Помпео всерьез обеспокоился после появившейся информации о ее дружбе с бойфрендом Бутиной Полом Эриксоном и решил заменить ее на другого своего заместителя Джона Салливана.
Ранее сообщалось, что Томпсон и ее муж находились в дружеских отношениях с бойфрендом осужденной россиянки Марии Бутиной Полом Эриксоном. Бутина присутствовала на свадьбе Томпсон с ее мужем Джиллианом, а Эриксон вел церемонию. Томпсон не сообщала о дружбе с Эриксоном ни Конгрессу, ни начальству во время утверждения на свой пост.
Бутину задержали в 2018 году, в апреле 2019-го россиянку приговорили к полутора годам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». К тому моменту она отбыла под стражей девять месяцев. На свободу Бутина выйдет в ноябре, после чего ее депортируют из страны.
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Комментарии
В мире , США , Андреа Томпсон , Джон Салливан , Мария Бутина , Госдеп США , Правительство РФ
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