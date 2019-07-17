В кабинете судьи, освободившего экс-главу Армении Кочаряна, провели обыск

Армянские следователи провели обыск в кабинете судьи Давида Григоряна , принявшего ранее решение об освобождении из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна , сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Марин Оганджанян.

В мае судья суда первой инстанции города Еревана Давид Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Позднее Апелляционный суд отметил это решение и вновь арестовал Кочаряна, направил дело на доследование. Позднее судья Григорян приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Конституционный суд Армении рассмотрит обращение Григоряна 20 августа.

"Обыск в кабинете Григоряна проведен в рамках расследуемого Специальной следственной службой уголовного дела", — сказала Оганджанян.

Она отметила, что пока не может сказать, о каком деле идет речь.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.