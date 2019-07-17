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В кабинете судьи, освободившего экс-главу Армении Кочаряна, провели обыск 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Sputnik / Арам Нерсесян
Армянские следователи провели обыск в кабинете судьи Давида Григоряна, принявшего ранее решение об освобождении из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Марин Оганджанян.
В мае судья суда первой инстанции города Еревана Давид Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Позднее Апелляционный суд отметил это решение и вновь арестовал Кочаряна, направил дело на доследование. Позднее судья Григорян приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Конституционный суд Армении рассмотрит обращение Григоряна 20 августа.
"Обыск в кабинете Григоряна проведен в рамках расследуемого Специальной следственной службой уголовного дела", — сказала Оганджанян.
Она отметила, что пока не может сказать, о каком деле идет речь.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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В мире , Кавказ , Давид Григорян , Левон Тер-петросян , Роберт Кочарян , Серж Саргсян , РИА Новости , Армения , Ереван
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