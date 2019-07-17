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На Украине посетовали на коллаборантов и пенсионеров в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 1 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Активный слой населения Донбасса пытается уехать оттуда, поэтому там остаются коллаборационисты, военные и пожилые люди. Об этом «Главреду» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
По его словам, коллаборанты в Донбассе согласились сотрудничать с местными администрациями и получают за это бюджетные деньги, а военные финансируются за счет России. Тука подчеркнул, что демографическая ситуация в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) остается крайне негативной.
Он также скептически прокомментировал финансовые данные по поводу восстановления Донбасса, которые недавно озвучил президент Украины Владимир Зеленский.
«Президент Зеленский во время визита в Канаду сказал, что для восстановления Донбасса потребуется около 10 миллиардов евро Кто президенту вдул в уши такую цифру — не знаю», — добавил замминистра.
Информацию об имущественных, экономических и финансовых потерях региона должна предоставить специальная комиссия. Тука отметил, что приступить к восстановлению этой территории можно только после ее перехода под юрисдикцию Киева.
Ранее, 15 июля, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник выразил мнение, что экономическая блокада с Донбасса и Крыма может быть снята после выборов в Верховную Раду.
В конце июня Зеленский обязал украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Виктора Пинчука взять ответственность за решение социальных вопросов в Донбассе и на Украине в целом. Комментируя заявление президента, Коломойский отметил, что готов покрасить ларек или два ларька — на что хватит денег.
Часть территории Донецкой и Луганской областей вышли из состава Украины вскоре после смены власти в Киеве в 2014 году. В Донбассе начался вооруженный конфликт, который продолжается до сих пор. Киев не признает статус этих территорий и считает Москву ответственной за произошедшее. Россия отрицает все обвинения.
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Комментарии
В мире , Украина , Ринат Ахметов , Владимир Зеленский , Руслан Бортник , Виктор Пинчук , Верховная Рада
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