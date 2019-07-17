Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кучму обвинили в госизмене за желание снять блокаду с Донбасса 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завела уголовное дело на бывшего президента Леонида Кучму из-за его заявлений по Донбассу. Об этом сообщает УНН.
Позиции новые, кадры прежние: Кучма вернулся в Контактную группу по Донбассу
Кучму обвиняют в государственной измене, воспрепятствованию деятельности армии и призывах к совершению террористического акта.
В ведомстве отметили, что осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины (СБУ), процессуальное руководство обеспечивается Генпрокуратурой.
В то же время, в Генпрокуратуре подчеркнули, что Кучма не вызывался на допрос касательно обнародованных им заявлений.
Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоялось 5 июня. Представитель украинской делегации Кучма предложил прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ». Кроме того, по итогам встречи стороны договорились о разведении сил и средств в Станице Луганской 10 июня и подписании соглашения о прекращении огня 19 июня. На встрече также обсуждались гуманитарные и экономические проблемы, в частности, снятие блокады с Донбасса.
Последние новости
Стало известно о покупке международным следствием улики по делу Boeing MH17 Лавров назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией Предсказана глобальная катастрофа из-за извержения супервулкана
Комментарии6
В мире , Видео , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конституцию предложили изменить324
Названы сроки начала поставок С-500 в войска
Россия скорректирует стратегию нацбезопасности2
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции24
Россия пообещала вовремя усилить Турцию16
Видео
01:33
Конституцию предложили изменить
Политика
02:22
Грубо отказавшая больному фельдшер уволилась
Общество
03:18
Ополченцы разгромили британский спецназ в Эстонии
Армия Войска
00:47
С вылетевшим в Иркутск Ил-76 произошло ЧП
Происшествия
00:45
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Происшествия
04:18
Россия пообещала вовремя усилить Турцию
Армия Оружие
00:31
Совсем плоха? Что будет с Меркель
В мире Статьи
00:39
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Шоу-бизнес
00:32
Тайную тюрьму СБУ нашли в Мариуполе
В мире Украина
01:34
Из детского лагеря в Крыму госпитализировали 50 человек
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение