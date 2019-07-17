Ученые раскрыли «закулисных кукловодов» американской политики

Математики из США создали компьютерную модель, которая объясняет то, почему отношения между республиканцами и демократами обострились в последние годы, и раскрывает "дирижеров" американской внутренней политики. Их выводы и были представлены в журнале Royal Society Interface.

"Наша модель показывает, что дальнейшая поляризация электората сделает обострение отношений еще более выгодным для политиков. Возникает вопрос — при каких условиях они начнут еще сильнее накачивать избирателей? Ответ на него крайне важен, так как может возникнуть цепная реакция, которая дестабилизирует демократию в США", — отмечает Болеслав Шиманский из Политехнического института Ренсселера в Трое (США).

В последние годы политологи и политические обозреватели постоянно говорят о растущей поляризации мнений в США и в других странах мира, в результате чего сотрудничество между противоборствующими политическими силами становится почти невозможным.

Дональда Трампа. Ярким примером этого стали бюджетные кризисы 2013 и 2018 годов, когда Конгресс месяцами отказывался повышать потолок заимствования из-за несогласия с политикой Барака Обамы

В результате этого несколько федеральных агентств США, в том числе и НАСА , прекратили работу на несколько недель в октябре 2013 года и зимой 2018 года. Схожим образом развивалась ситуация во время последних президентских выборов, сопровождавшихся скандалами и призывами свергнуть нового президента и демократами, и республиканцами.

Часть исследователей связывает это с изменениями в том, как СМИ подают информацию, а другие политологи предполагают, что они были порождены экономикой или глубинными социальными изменениями. Конспирологи предполагают, что все эти тренды задаются "сверху" тайной мировой закулисой, Джорджом Соросом или другими олигархами, ЦРУ , "русскими хакерами" и прочими вымышленными сущностями.

"Мы привыкли считать, что люди ведут себя непредсказуемым образом, однако мы все чаще видим, что в определенных средах их выбор можно предсказать и объяснить при помощи абстрактных и элегантных математических моделей. В нашем случае, все эти изменения можно объяснить одной переменной, аналогом "невидимой руки рынка" Адама Смита", — продолжает математик.

Шиманский и его коллеги пришли к такому выводу, проанализировав итоги выборов и более миллиона результатов голосований в обеих палатах Конгресса США , которые законодатели произвели, начиная с середины прошлого века и заканчивая последними президентскими выборами.

В своем анализе они опирались на простую концепцию — политики в своей работе постоянно вынуждены делать выбор между двумя противоположными концепциями, консенсусом и конфликтом. В первом случае они могут уступать представителям других политических движений для достижения каких-то целей, а во втором — строго придерживаться выбранной позиции и не идти на компромисс.

Что именно заставляет их склоняться в ту или иную сторону, оставалось загадкой для политологов и математиков. Авторы статьи попытались найти ответ на этот вопрос, замерив уровень поляризации в Конгрессе и сопоставив его с мнениями избирателей и событиями в политическом пространстве за последние полвека.

Эти замеры раскрыли несколько необычных феноменов и любопытных закономерностей, указывающих на то, что поведением политиков и избирателей управляли не "закулисные кукловоды", а математические тренды и системные эффекты.

В частности, ученые показали, что текущий сверхвысокий уровень поляризации в США не уникален — аналогичным образом ситуация складывалась в 1960 годах, во время расцвета движения за гражданские права и после эскалации войны во Вьетнаме.

Как и сейчас, республиканцы и демократы ни в чем не соглашались друг с другом и занимали принципиальные позиции в ущерб своей эффективности. Нечто похожее произошло после того, как Верховный суд США разрешил крупным компаниям и бизнесменам финансово поддерживать избирательные кампании политиков в 2010 году.

С другой стороны, в 1970, 1980 и начале 2000 годов уровень накала в обществе и в политике в среднем снижался, а не возрастал. Ученые связывают это с тем, что перед этим поляризация достигла некой критической точки, при которой она становилась невыгодной для политиков и мешала их избранию.

Благодаря этому, поляризация в США до недавнего времени периодически колебалась, подобно тому, как падает или растет курс валют или ценных бумаг на фондовом рынке, подчиняясь тем же математическим законам. Эти тренды напрямую влияют на поведение политиков, заставляя их присоединяться к радикалам даже в том случае, если они изначально не поддерживали их идеи, или же уступать место более успешным конкурентам, победившим их на выборах или праймариз.

Подобная работа политической системы, как отмечают исследователи, делает ее крайне уязвимой для своеобразной "инфляции". Ценность поляризации может начать бесконтрольно и очень быстро расти, если политики продолжат "накачивать" свой электорат, делая его еще более непримиримым к идеям и ценностям их оппонентов.

Что произойдет в таком случае, какие условия для этого должны сложиться и как это можно предотвратить, пока невозможно предсказать, однако ученые не исключают, что это может произойти в ближайшем будущем. В ближайшее время Шиманский и его коллеги попытаются найти ответ на второй вопрос, расширив свою модель и включив в нее не только политиков, но и избирателей.