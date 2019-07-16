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Ракета для вице-премьера: украинцы готовили убийство в Италии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Воевавшие в Донбассе на стороне ВСУ итальянские неонацисты при поддержке украинских партнеров готовили покушение на заместителя председателя правительства Италии Маттео Сальвини. При рейде в жилище преступников итальянские правоохранители нашли штурмовые винтовки «последнего поколения» и даже «готовую к пуску» французскую ракету Matra Super 530.
Группировка итальянских неонацистов, являющихся партнерами украинских ультраправых банд и близких к батальону «Азов», готовила покушение на заместителя председателя правительства Италии Маттео Сальвини, передает британское издание Daily Mail.
Преступники базировались в Турине. О готовящейся попытке убийства Сальвини сообщили сначала спецслужбы, они и привлекли полицию для расследования. В итоге правоохранители вышли на бывших полицейских. После этого силовики провели штурм жилища нацистов, передает итальянский портал Rai News.
Полиция обнаружила беспрецедентный тайник оружия, где была даже «готовая к пуску» французская ракета класса «воздух-воздух» малой и средней дальности Matra Super 530, штурмовые винтовки «последнего поколения» и вещи с неонацистской символикой.
В итоге трое преступников были арестованы. Правоохранители также сообщили, что эти нацисты принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинских вооруженных сил. По предварительной версии, стрелковое оружие ими также было привезено с Украины.
«Это была одна из многих угроз смерти, которые я получаю каждый день. Спецслужбы сообщили об украинской группе, которая планировала покушение на мою жизнь. Я рад, что мы раскрыли планы этих безумцев. Благодаря правоохранительным органам я живу дальше без страха: оскорбления и угрозы только придают мне сил!» — сказал сам политик на пресс-конференции.
При этом, по словам политика, именно ракета и была предназначена для его убийства. Он также добавил, что не ведет антиукраинскую политику и не понимает, чем мог вызвать такую ненависть украинских радикалов.
«Спецслужбы говорили об украинской группе, которая пыталась меня убить. Я никогда не делал ничего плохого украинцам.
Я также не знаком с неонацистами. Но я счастлив, когда они ловят неонацистов, неокоммунистов или кого-либо еще», — пояснил замглавы кабинета министров Италии.
По другой версии, которую также рассматривает прокуратура Турина, покушение планировалось провести с помощью другого оружия, а ракету, которая, кстати, принадлежала вооруженным силами Катара, неонацисты планировали продать за €500 тыс.
Впрочем, повод обидеться на Сальвини в Киеве был — ровно год назад министерство иностранных дел Украины вызвало к себе посла Италии на Украине для того, чтобы получить разъяснения и выразить протест в связи с высказыванием Маттео Сальвини о событиях на Майдане и о Крыме.
«С возмущением восприняли высказывания министра внутренних дел Италии Сальвини в интервью газете The Washington Post, в которых ставится под сомнение суверенитет и территориальная целостность Украины. Осуждаем позицию итальянского политика такую, которая не основывается на реальных фактах и противоречит признанным принципам и нормам международного права», — говорилось в сообщении украинского ведомства.
Также внешнеполитическое ведомство Украины выразило надежду на то, что правительство Италии осудит «российскую агрессию против Украины, оккупацию Крыма и Донбасса», передает ФАН.
«Уверены, что безответственные высказывания и заявления отдельных политиков не способны поставить под сомнение твердую позицию международного сообщества по поддержке Украины в восстановлении своего суверенитета и территориальной целостности», — резюмировалось коммюнике МИД Украины.
Сальвини назвал произошедший на Украине в 2014 году так называемый «евромайдан» оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией.
«Сравните референдум с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — отметил итальянский политик.
Сальвини также выразил несогласие с утверждением журналиста WP о «фейковости» референдума, в ходе которого, как напомнил Сальвини, 90% жителей региона проголосовали за присоединение Крыма к России.
Кроме того, в интервью он выступил за снятие санкций Запада с России, поскольку, как указал вице-премьер, ограничительные меры «оказались бесполезными и нанесли ущерб итальянскому экспорту».
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Комментарии1
В мире , Статьи , Украина , МИД , МВД , Washington Post , Италия , Турин
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