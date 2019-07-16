Порошенко собрался в Европу искать друзей

Бывший президент Украины Петр Порошенко в среду, 17 июля, планирует полететь в Страсбург , чтобы сформировать мощную группу союзников среди европейских депутатов и новых руководителей Евросоюза . Об этом сообщила пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность», пишет «Интерфакс-Украина».

Там уточнили, что вместе с экс-президентом в Страсбург полетят другие члены партии: Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ирина Геращенко . Их визит связан с первым заседанием новоизбранного Европарламента.

«Поэтому мы должны быть там и сформировать в новом парламенте группу друзей Украины, на которых мы можем опираться и рассчитывать», — цитирует пресс-служба слова Порошенко.

Одной из ключевых тем, по его словам, станет усиление давления на Россию с требованием немедленного освобождения украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.

5 июля стало известно, что «Европейская солидарность» выступает против ряда реформ, предложенных НАТО , чтобы обеспечить условия для возможного вступления Украины в военный блок. В частности, партии не нравятся предлагаемые изменения в сфере гостайны и оборонных закупок.

В мае Порошенко провел ребрендинг своего «Блока», переименовав его в «Европейскую солидарность». Экс-президент сделал акцент на участии в партии местных лидеров, волонтеров и молодых политиков. В качестве основных принципов заявлены «достоинство, патриотизм, демократия, справедливость». Кроме того, изменятся партийные списки.