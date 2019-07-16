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Порошенко собрался в Европу искать друзей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Vadim Ghirda / AP
Бывший президент Украины Петр Порошенко в среду, 17 июля, планирует полететь в Страсбург, чтобы сформировать мощную группу союзников среди европейских депутатов и новых руководителей Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность», пишет «Интерфакс-Украина».
Там уточнили, что вместе с экс-президентом в Страсбург полетят другие члены партии: Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ирина Геращенко. Их визит связан с первым заседанием новоизбранного Европарламента.
«Поэтому мы должны быть там и сформировать в новом парламенте группу друзей Украины, на которых мы можем опираться и рассчитывать», — цитирует пресс-служба слова Порошенко.
Одной из ключевых тем, по его словам, станет усиление давления на Россию с требованием немедленного освобождения украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.
5 июля стало известно, что «Европейская солидарность» выступает против ряда реформ, предложенных НАТО, чтобы обеспечить условия для возможного вступления Украины в военный блок. В частности, партии не нравятся предлагаемые изменения в сфере гостайны и оборонных закупок.
В мае Порошенко провел ребрендинг своего «Блока», переименовав его в «Европейскую солидарность». Экс-президент сделал акцент на участии в партии местных лидеров, волонтеров и молодых политиков. В качестве основных принципов заявлены «достоинство, патриотизм, демократия, справедливость». Кроме того, изменятся партийные списки.
«Новая Украина требует новой политики», — заявил Порошенко.
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Комментарии1
В мире , Украина , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , ЕС , НАТО , Страсбург
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