Зеленский позвонил Меркель

Зеленский и Меркель обсудили дальнейшие шаги по активизации мирного процесса в Донбассе. В частности, стороны отметили положительные результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандском формате с участием Франции, Украины, России и Германии.

По их мнению, эта встреча должна дать толчок деятельности трехсторонней контактной группы.

В пресс-службе также рассказали, что Зеленский и Меркель обсудили необходимость обмена пленными и отвода войск в Станице Луганской.

Отмечается, что стороны также затронули тему продолжения транзита газа через Украину в Европу после завершения действующего контракта в конце 2019 года.