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Зеленский позвонил Меркель 

Рамблер 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель
Зеленский и Меркель обсудили дальнейшие шаги по активизации мирного процесса в Донбассе. В частности, стороны отметили положительные результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандском формате с участием Франции, Украины, России и Германии.
По их мнению, эта встреча должна дать толчок деятельности трехсторонней контактной группы.
В пресс-службе также рассказали, что Зеленский и Меркель обсудили необходимость обмена пленными и отвода войск в Станице Луганской.
Отмечается, что стороны также затронули тему продолжения транзита газа через Украину в Европу после завершения действующего контракта в конце 2019 года.
В мире , Украина , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , РИА Новости , Германия
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