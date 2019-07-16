Зеленский позвонил Меркель 

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Зеленский и Меркель обсудили дальнейшие шаги по активизации мирного процесса в Донбассе. В частности, стороны отметили положительные результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандском формате с участием Франции, Украины, России и Германии.
По их мнению, эта встреча должна дать толчок деятельности трехсторонней контактной группы.
В пресс-службе также рассказали, что Зеленский и Меркель обсудили необходимость обмена пленными и отвода войск в Станице Луганской.
Отмечается, что стороны также затронули тему продолжения транзита газа через Украину в Европу после завершения действующего контракта в конце 2019 года.