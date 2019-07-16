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Власти Италии всерьез возьмутся за цыган 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Reuters
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини поручил местным властям в регионах страны провести полный учет цыганских поселений, чтобы депортировать нелегальных мигрантов. Об этом 16 июля сообщает ANSA.
Префектам районов предписано в течение двух недель подготовить отчеты обо всех лагерях цыганских народностей рома, синти и каминанти. После этого, говорится в заявлении министра, будет составлен план их расселения.
В июне издание The Local сообщало, что Сальвини, глава антииммигрантской партии «Лига Севера», собирается провести полный учет всего цыганского населения страны и составить единый реестр. С его помощью планируется выяснить, сколько среди кочевых народностей нелегальных мигрантов из других стран, после чего депортировать их.
«Итальянских цыган, к сожалению, придется оставить здесь», — заявил он в связи с этими планами.
Сальвини известен жесткой позицией по вопросам этнических меньшинств. Его партия уже предложила создать специальный закон об облегченной схеме лишения родительских прав тех цыган, чьи дети не ходят в школу. Он также призывал сносить нелегальные цыганские поселения и критиковал цыган за то, что они «предпочитают преступность работе».
В Италии проживает от 130 до 180 тысяч цыган. Примерно половина из них имеют итальянское гражданство.
На выборах в марте 2018 года «Лига Севера» набрала 17,3 процента голосов в составе правоцентристской коалиции с партией бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!» и националистической «Братья Италии». С большим отрывом в ходе голосования победило популистское «Движение пяти звезд».
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Комментарии
В мире , Европа , Сильвио Берлускони , Италия
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