Принц Гарри похвастался первыми успехами сына

Во время лондонской премьеры фильма «Король Лев» принц пообщался с Бейонсе и Джей Зи и рассказал им, что его первенец уже научился держать головку.

По словам Гарри, Арчи лежал на пеленке и вдруг поднял головку и посмотрел в небо, а счастливому отцу оставалось лишь аплодировать.

Принц добавил, что его сын растет не по дням, а по часам. «Он уже совсем не такой маленький, какой был!» — заверил Гарри.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл стали родителями 6 мая. Мальчик получил имя Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.