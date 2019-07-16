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Принц Гарри похвастался первыми успехами сына 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Reuters
Принц Гарри рассказал о первых достижениях двухмесячного сына, пишут «7 Дней».
Во время лондонской премьеры фильма «Король Лев» принц пообщался с Бейонсе и Джей Зи и рассказал им, что его первенец уже научился держать головку.
По словам Гарри, Арчи лежал на пеленке и вдруг поднял головку и посмотрел в небо, а счастливому отцу оставалось лишь аплодировать.
Принц добавил, что его сын растет не по дням, а по часам. «Он уже совсем не такой маленький, какой был!» — заверил Гарри.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл стали родителями 6 мая. Мальчик получил имя Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.
В мире , Европа , принц Гарри , Джей Зи , журнал "7 Дней"
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