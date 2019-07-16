Окружение Зеленского держит его в ''футляре'' 

Окружение президента Украины Владимира Зеленского старается не допустить его прямой коммуникации с внешним миром, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве страны.
По информации издания, в окружении Зеленского есть несколько групп влияния, каждая из которых ограничивает его контакты с разными ведомствами.
«Если образно, то Богдан-Шефир-другие (глава президентского офиса Андрей Богдан и бизнес-партнер президента Борис Шефир) — они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими», — приводят «Известия» слова источника.
Собеседник «Украинской правды» уверяет, что глава МИД Павел Климкин неоднократно пытался связаться с Зеленским, несколько раз звонил и приходил в приемную, но безрезультатно. С момента инаугурации президент ни разу его не принял.