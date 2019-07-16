Окружение Зеленского держит его в ''футляре''

Окружение президента Украины Владимира Зеленского старается не допустить его прямой коммуникации с внешним миром, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве страны.

По информации издания, в окружении Зеленского есть несколько групп влияния, каждая из которых ограничивает его контакты с разными ведомствами.

«Если образно, то Богдан-Шефир-другие (глава президентского офиса Андрей Богдан и бизнес-партнер президента Борис Шефир) — они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими», — приводят «Известия» слова источника.