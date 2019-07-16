Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Окружение Зеленского держит его в ''футляре'' 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Окружение президента Украины Владимира Зеленского старается не допустить его прямой коммуникации с внешним миром, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве страны.
По информации издания, в окружении Зеленского есть несколько групп влияния, каждая из которых ограничивает его контакты с разными ведомствами.
«Если образно, то Богдан-Шефир-другие (глава президентского офиса Андрей Богдан и бизнес-партнер президента Борис Шефир) — они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими», — приводят «Известия» слова источника.
Собеседник «Украинской правды» уверяет, что глава МИД Павел Климкин неоднократно пытался связаться с Зеленским, несколько раз звонил и приходил в приемную, но безрезультатно. С момента инаугурации президент ни разу его не принял.
В мире , Украина , Андрей Богдан , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД , газета "Известия" , Украинская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: В платежках ЖКХ появится новая строка
ЕС призвал Россию к ответу по делу MH17605
В США нашли способ сдержать Россию19
Что «спрятала» Россия в отправленных Турции С-40058
«Мы тут за Россию»: в Бердянске вспыхнул скандал из-за языка226
Видео
04:47
Названы пять сценариев российско-белорусских отношений
СНГ В мире
00:54
«Гематомы по телу»: композитора нашли мертвым
Происшествия Статьи
00:55
Водяной смерч в Сочи попал на видео
Погода Общество
01:30
ЕС призвал Россию к ответу по делу MH17
Происшествия
03:52
Рома Жуков объявил войну бывшей жене
Шоу-бизнес
00:29
Силуанов назвал причину развала СССР
Политика
00:59
Женщина попыталась задержать скоростной поезд ногой
Происшествия
00:59
Что «спрятала» Россия в отправленных Турции С-400
Армия Статьи
00:36
Росгвардия заявила о праве сотрудников не представляться
Общество
02:29
«Зеленский, как слышно?» Чего требуют жители Донбасса
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение