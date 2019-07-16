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Пока вы не уснули: В платежках ЖКХ появится новая строка 

Рамблер 1 час назад

Миру грозит новая война

Финансовые эксперты, анализируя предпосылки к разворачиванию полномасштабной валютной войны между США и Китаем, пришли к выводу, что миру грозит реальная война, сообщает «Ридус». Похожая напряжённая обстановка была накануне Первой мировой.

Москвичи массово травятся едой из автоматов

В шести округах Москвы 30 человек отравились к врачам с отравлением, предположительно, едой из вендинговых автоматов в офисах, сообщает ТАСС.

Из-за ареста Голунова полетели головы

Четверо полицейских лишились работы после дела журналиста Ивана Голунова, рассказали ТАСС в пресс-службе московского управления МВД.

В платежках ЖКХ появится новая строка

В платежках россиян за услуги ЖКХ может появиться новая строка — о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Об этом пишут «Известия».

США предложили Путину ядерную сделку

США хотят заключить новое ядерное соглашение с Россией и включить в него Китай. Об этом агентствам «Рейтер» и «Блумберг» рассказали собеседники в Белом доме.

Известный актер заснул на съемках и умер

Актер из «Острых козырьков» и «Бэтмена: Начало» Карл Шилс умер на 48-м году жизни, рассказали Daily Mail осведомленные собеседники и подтвердила его агент Лиза Ричардс.

«Змей Горыныч» ВСУ уничтожил позиции своих войск

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне. Инцидент произошел в 8 утра. В результате происшествия пострадали четверо.

Ликвидатор покончил с собой после просмотра «Чернобыля»

HBO (2019)
Ликвидатор аварии в Чернобыле посмотрел сериал «Чернобыль» и несколько дней спустя покончил с собой, рассказала Daily Mail его дочь.

Американцы "перемыли косточки" российским C-400

Знаменитые российские ЗРК С-400 эффективны только в составе интегрированных систем противоракетной обороны, считают американские аналитики из Stratfor. К тому же, по их мнению, они уязвимы перед массированной атакой противника. Впрочем, их эффективность во многом зависит от страны, в которой их используют. Такую статью американская аналитическая компания опубликовала на фоне поставок С-400 в Турцию.
Комментарии
В мире , Видео , Даниил Безсонов , Иван Голунов , Stratfor , МВД , Ридус , газета "Известия" , Daily Mail , РИА Новости , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Reuters , Китай , США
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