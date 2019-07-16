Пока вы не уснули: В платежках ЖКХ появится новая строка 

Миру грозит новая война
Финансовые эксперты, анализируя предпосылки к разворачиванию полномасштабной валютной войны между США и Китаем, пришли к выводу, что миру грозит реальная война, сообщает «Ридус». Похожая напряжённая обстановка была накануне Первой мировой.
Москвичи массово травятся едой из автоматов
В шести округах Москвы 30 человек отравились к врачам с отравлением, предположительно, едой из вендинговых автоматов в офисах, сообщает ТАСС.
Из-за ареста Голунова полетели головы
Четверо полицейских лишились работы после дела журналиста Ивана Голунова, рассказали ТАСС в пресс-службе московского управления МВД.
В платежках ЖКХ появится новая строка
В платежках россиян за услуги ЖКХ может появиться новая строка — о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Об этом пишут «Известия».
США предложили Путину ядерную сделку
США хотят заключить новое ядерное соглашение с Россией и включить в него Китай. Об этом агентствам «Рейтер» и «Блумберг» рассказали собеседники в Белом доме.
Известный актер заснул на съемках и умер
Актер из «Острых козырьков» и «Бэтмена: Начало» Карл Шилс умер на 48-м году жизни, рассказали Daily Mail осведомленные собеседники и подтвердила его агент Лиза Ричардс.
«Змей Горыныч» ВСУ уничтожил позиции своих войск
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне. Инцидент произошел в 8 утра. В результате происшествия пострадали четверо.
Ликвидатор покончил с собой после просмотра «Чернобыля»
HBO (2019)
Ликвидатор аварии в Чернобыле посмотрел сериал «Чернобыль» и несколько дней спустя покончил с собой, рассказала Daily Mail его дочь.
Американцы "перемыли косточки" российским C-400
Знаменитые российские ЗРК С-400 эффективны только в составе интегрированных систем противоракетной обороны, считают американские аналитики из Stratfor. К тому же, по их мнению, они уязвимы перед массированной атакой противника. Впрочем, их эффективность во многом зависит от страны, в которой их используют. Такую статью американская аналитическая компания опубликовала на фоне поставок С-400 в Турцию.