Украина снова пригрозила разобраться с венгерскими чиновниками

Офис президента Владимира Зеленского намерен принять меры в отношении венгерских чиновников, которые без согласования посещают украинское Закарпатье. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко , передает издание Zn.ua.

По его словам, Венгрия как дружественное государство должно было воздержаться от подобных поездок в преддверии парламентских выборов на Украине . Пристайко напомнил, что МИД страны направлял в Будапешт такую рекомендацию, однако венгерские чиновники не услышали Киев и «действовали волюнтаристски». Он отметил, что Украина, будучи цивилизованным государством, пытается не запрещать въезд на территорию своей страны венгерским чиновникам, в частности, министру иностранных дел страны Петеру Сийярто , однако если тенденция продолжится, Киев примет ответные меры.

Пристайко утверждает, что Украина предлагала главе венгерского МИД приехать в Киев для встречи с украинскими дипломатами и уже оттуда вместе ними отправиться в Закарпатье. Однако Будапешт не отреагировал на это предложение.

Ранее министерство иностранных дел Украины обвинило Венгрию во вмешательстве во внутреннюю политику страны перед выборами в Верховную Раду . Обеспокоенность Киева вызвала недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем общества венгерской культуры Закарпатья, депутатом Рады Василием Брензовичем в Будапеште. Кроме того, украинские власти недовольны фактом визитов официальных лиц Венгрии в Закарпатскую область, а также открытой поддержкой некоторых кандидатов в депутаты парламента Украины.

Дипломатический скандал между Украиной и Венгрией случился в сентябре 2018 года. Тогда появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипломатической миссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии оказалось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Однако инцидент спровоцировал скандал, по итогам которого Украина выгнала из страны консула. Венгрия ответила аналогично. На Украине пригрозили, что будут жестко реагировать на подобные действия властей соседнего государства.

Закарпатская область вошла в состав Украинской ССР. До этого территория входила в состав Австро-Венгрии и Чехословакии. До сих Закарпатскую область населяет множество этнических венгров — по данным переписи населения Украины, проведенной в 2001 году, их число достигало 151,5 тысячи.