«Экстрадиции напрямую в США не будет»: Лондон не выдаст Ассанжа в страну, «где ему может грозить смертная казнь»

Великобритания не станет выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в какую-либо страну, где ему может угрожать смертная казнь. С таким заявлением выступил британский замминистра иностранных дел Алан Данкан. Эксперты напоминают, что в США высшая мера наказания не запрещена, однако Лондон и так вряд ли собирался передавать журналиста напрямую американским властям. Более вероятен сценарий, при котором его выдадут Швеции , где Ассанжа обвинят в преступлениях сексуального характера, а уже Стокгольм передаст его Вашингтону. Между тем телеканал CNN опубликовал статью, в которой утверждает, что основатель WikiLeaks, находясь в посольстве Эквадора , якобы превратил его в «штаб по вмешательству в выборы в США».

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан провёл переговоры с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией. По итогам встречи он заявил, что основатель WikiLeaks и журналист Джулиан Ассанж не будет выдан в страну, где ему может грозить смертная казнь.

«Это основополагающее условие достигнутого нами соглашения, что мы не допустим его выдачи какой-либо стране, где ему может грозить смертная казнь», — заявил Данкан журналистам в ходе совместной пресс-конференции с Валенсией в Кито.

Данкан также заверил, что Лондон заботится о здоровье австралийского журналиста.

Как отмечается на сайте британского правительства, глава МВД Великобритании не может принять решение об экстрадиции, если в принимающей стране обвиняемому грозит смертная казнь. При этом высылка допускается, если министр получит письменные гарантии того, что высылаемых не будет приговорён к смертной казни или, если такое решение будет вынесено судом, то приговор не будет осуществлён.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что выдача Ассанжа напрямую США может нанести урон репутации Великобритании, поэтому Лондон действует достаточно осторожно.

«Что касается выдачи напрямую в США, это будет большим уроном для британской юстиции, которая не имеет на это никаких прав. А если кто-то и примет такое решение, то у него в дальнейшем могут возникнуть проблемы, связанные с этим… Но это скорее внутренний момент британской юстиции, а не положительный момент для Ассанжа», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что никаких преступлений, кроме нарушения условий выхода под залог, на территории Великобритании журналист не совершал. По мнению Брутера, наиболее вероятным развитием событий является выдача Ассанжа в Швецию, а из Швеции — в США.

«Я с самого начала думал, что Ассанж не будет напрямую выдан из Великобритании в США… Что касается американского запроса на экстрадицию, то его применение к Великобритании выглядит очень странно. Поэтому я с самого начала предполагал, что основным вариантом является выдача Ассанжа из Великобритании в Швецию, а из Швеции в США. Это по-прежнему очень вероятный сценарий, хотя здесь всё зависит от властей Швеции», — считает эксперт.

«Расследование» CNN

Между тем американские СМИ продолжают находить всё новые «доказательства» преступлений основателя WikiLeaks. Так, телеканал CNN опубликовал «сенсационный» материал, в котором сообщается, что журналист якобы «превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб по вмешательству в выборы в США» в 2016 году. Основанием для таких заявлений стали документы испанской частной охранной компании Undercover Global, которые якобы оказались в распоряжении американских журналистов.

В своём материале CNN утверждает, что, согласно данным с камер наблюдения в посольстве Эквадора, журналист имел крайне широкие полномочия в посольстве, которые были якобы сопоставимы с возможностями посла. Ассанж якобы мог определять список лиц, которые могли пройти на территорию миссии, не предъявляя удостоверения личности и не проходя досмотра службы безопасности, пользовался высокоскоростным интернетом и устанавливал оборудование для работы в Сети, а также регулярно проводил конфиденциальные встречи.

В тексте статьи CNN также указано, что Ассанж неоднократно встречался в представителями телеканала RT, в том числе и в июне 2016-го.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала «расследование» CNN, отметив, что встречи представителей телеканала, в том числе главы Лондонского бюро Николая Богачихина, с Ассанжем не были тайной. Более того, она лично встречалась с основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора и сообщала об этом в своих соцсетях.

Она также добавила, что ничего удивительного в этом нет, ведь журналист какое-то время вёл передачу на RT.

«Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила. И в твиттере фоточки выкладывала. Кинуть ссыль? И чего мы ему туда только не носили. Кассеты, дискеты, флешки, бумажки, техсредства, конфеты и прочие передачки. Он вообще-то у нас программу вел. Трудно вести программу без техсредств», — написала главред RT в своём канале в Telegram.

«Очередной абсурд»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что «разоблачающая» статья CNN только позорит американский телеканал, давая повод говорить о непрофессиональности его сотрудников. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил, что обвинение Ассанжа в связи с России кажется просто абсурдным.

«CNN уже давно превратилась из респектабельного телекоммуникационного холдинга в настоящий инструмент пропаганды. Особенно удивляют ссылки на «секретные источники», наличие которых нельзя ни доказать, ни опровергнуть… По факту это обвинение (в связи с Россией. — RT) — очередной абсурд. Но общественное мнение уже настолько подогрето в отношении этого человека, что никаких доказательств не нужно», — пояснил эксперт.

Владимир Брутер, со своей стороны, отмечает, что даже если бы Ассанж и захотел создать штаб по вмешательству в выборы, в его условиях это было бы невозможно сделать.